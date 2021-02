Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez pourrait prendre une décision incroyable avec trois gros noms !

Publié le 21 février 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid a de grands projets pour la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale espagnole serait prêt à faciliter le départ de certains de ses éléments indésirables en prenant une décision radicale avec eux.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être agitée du côté du Real Madrid. Après n’avoir enregistré aucun renfort l’été passé, le club de la capitale espagnole souhaiterait cette fois se montrer actif sur le marché. Et le moins que l’on puisse dire est que les cibles ne manquent pas côté Merengue dans cette perspective ! En effet, Erling Braut Haaland et/ou Kylian Mbappé pourraient venir renforcer la ligne offensive du Real Madrid, tandis qu’un joueur comme Jules Koundé (Séville FC) est ciblé afin de compenser le possible départ de Sergio Ramos au terme de son contrat le 30 juin prochain. Cependant, il n’y a pas que dans les sens des arrivées que souhaiterait bouger l’écurie entrainée par Zinedine Zidane. Effectivement, la Casa Blanca aimerait aussi se délester de certains de ses éléments indésirables qui grignotent une part importante de sa masse salariale.

Vers un départ libre l’été prochain pour Gareth Bale, Isco et Marcelo ?