Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Thomas Tuchel pourrait jouer un drôle de tour au Barça !

Publié le 21 février 2021 à 10h30 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone, Marcos Alonso souhaiterait désormais rester à Chelsea. Il faut dire que Thomas Tuchel a relancé le défenseur espagnol.

Il y a encore quelques semaines, Marcos Alonso était un joueur à ranger parmi la catégorie des indésirables à Chelsea. Le latéral gauche avait complètement été oublié par Frank Lampard. Celui qui était alors l'entraîneur des Blues ne l'avait pas utilisé depuis le 26 septembre, et un match nul contre le promu West Bromwich Albion (3-3). Un départ semblait donc à l'ordre du jour lors du mercato hivernal, et le FC Barcelone paraissait intéressé par ses services. Pour autant, la situation n'est plus tout à fait la même aujourd'hui...

Marcos Alonso relancé par Thomas Tuchel