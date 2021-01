Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Officiel : Tuchel est le nouvel entraîneur de Chelsea !

Publié le 26 janvier 2021 à 19h21 par La rédaction mis à jour le 26 janvier 2021 à 19h22

C’était attendu depuis quelques heures désormais, Chelsea vient de l’officialiser : Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur des Blues.