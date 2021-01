Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prévoit déjà un énorme coup à Paris !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h15 par A.M.

Bien que ce ne soit pas encore officiel, Thomas Tuchel va prendre la succession de Frank Lampard sur le banc de Chelsea. Et visiblement, il compte bien aller piocher au PSG et la piste menant à Marquinhos pourrait bien être relancée.

Un mois à peine après son licenciement du PSG suite à une première partie de saison en dents de scie, Thomas Tuchel a retrouvé un poste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien allemand est en contact depuis plusieurs semaines avec Chelsea. Et les Blues , qui se sont séparés de Frank Lampard, vont d'ailleurs misé sur Thomas Tuchel pour remplacer le Britannique. Par conséquent, l'ancien Parisien réfléchirait déjà son recrutement et pourrait aller piocher dans l'effectif du PSG pour se renforcer.

Chelsea pourrait relancer Marquinhos