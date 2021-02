Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà distancé pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 24 février 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain aimerait s’attacher les services de David Alaba, le club de la capitale accuserait déjà un gros retard face à l’un de ses concurrents.

Il sera sans aucun doute l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, David Alaba a dernièrement annoncé qu’il quittera le Bayern Munich librement en fin de saison. Et tandis qu’il souhaite relever un nouveau challenge, les prétendants à sa signature ne manquent pas ! En effet, le Real Madrid est sur ses traces, tandis que le PSG est également séduit par la perspective d’enregistrer son arrivée librement comme le10sport.com vous l’a annoncé. Seulement voilà, le club parisien serait déjà en retard dans ce dossier..

David Alaba aurait déjà trouvé un accord verbal avec le Real Madrid