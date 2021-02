Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale de Koeman s'enflamme pour son arrivée

Publié le 24 février 2021 à 18h10 par A.D.

Pour pallier le départ de Nelson Semedo, qui a filé vers Wolverhampton, le FC Barcelone s'est attaché les services de Sergino Dest. Arrivé il y a seulement quelques mois au Barça, le latéral droit américain ne regrette pas du tout son choix et se sent déjà comme un poisson dans l'eau en Catalogne, et ce, malgré la pandémie.

Lors du dernier mercato estival, le Barça a procédé à un grand ménage dans son effectif. Ainsi, le club catalan s'est séparé à la fois de Luis Suarez (Atlético), d'Ivan Rakitic (FC Séville), d'Arturo Vidal (Inter), d'Arthur Melo (Juventus) de Nelson Semedo (Wolverhampton) et de Rafinha (PSG). Pour pallier ces départs, le FC Barcelone ne s'est pas trop foulé, puisque seuls Miralem Pjanic et Sergino Dest ont posé leurs valises au Camp Nou l'été dernier. En ce qui concerne l'international états-unien, il est arrivé de l'Ajax Amsterdam pour combler le vide laissé par Nelson Semedo au poste d'arrière droit. Alors qu'il prend peu à peu ses marques dans l'effectif de Ronald Koeman, Sergino Dest s'est livré sur son arrivée en Catalogne et sur ses premiers pas au sein du club blaugrana.

«J'aime tout à Barcelone, je me sens comme à la maison»