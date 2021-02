Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation d'Edinson Cavani sur son départ !

Publié le 24 février 2021 à 18h45 par A.M.

Alors qu'il a quitté le PSG l'été dernier à l'issue de son contrat, Edinson Cavani révèle que l'intérêt de Manchester United n'est pas récent.

L'été dernier, sept ans après son arrivée, Edinson Cavani a quitté le PSG. Libre de tout contrat, l'Uruguayen a refusé de prolonger son bail et n'a même pas pris part au Final 8 qui a vu le club de la capitale atteindre la finale contre le Bayern Munich. L'histoire d'amour entre le Matador et les supporters du PSG s'est ainsi mal terminée et Edinson Cavani s'épanouit désormais à Manchester United où il a donc débarqué libre. Et comme il l'explique, les Red Devils le suivaient depuis déjà plusieurs années.

Manchester United suivait Cavani depuis longtemps