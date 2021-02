Foot - Mercato

Mercato : Solskjaer évoque l’avenir de Cavani à Manchester United !

Publié le 19 février 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors que son contrat court jusqu’en juin prochain à Manchester United, Edinson Cavani va prochainement être contacté par la direction des Red Devils pour régler la question de son avenir comme Ole Gunnar Solskjaer l’a assuré.