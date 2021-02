Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille se prépare pour Erling Braut Haaland !

Publié le 24 février 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’Erling Braut Haaland est annoncé dans les viseurs de bon nombre d’écuries européennes, l’international norvégien aurait de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Très prolifique avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est sans conteste l’attaquant à la mode en Europe. Et grâce à ses performances, le natif de Leeds a achevé de convaincre les plus prestigieuses écuries européennes de son talent, chose qui pourrait le conduire à s’en aller du club de la Ruhr l’été prochain, un an et demi seulement après son arrivée en provenance du RB Salzbourg. Bon nombre de clubs ont en effet été annoncés sur ses traces au cours des dernières semaines, à commencer par le Real Madrid, qui souhaiterait enrôler un nouveau buteur pour succéder à Karim Benzema à moyen terme. Et l’une de ces écuries devrait bel et bien parvenir à enrôler Erling Braut Haaland au cours du prochain mercato estival à en croire les informations de Fabrizio Romano.

Pas moins de sept clubs seraient sur les traces d’Erling Braut Haaland !

Il faut dire que cette fenêtre estivale des transferts sera la dernière au cours de laquelle sa clause libératoire fixée à 75 M€ ne sera pas active. Cela a été annoncé à de multiples reprises ces derniers temps, mais le journaliste de Sky Sport l’a une nouvelle fois rappelé dans le Here We Go Podcast ce mercredi. « La clause libératoire d’Erling Braut Haaland n’est pas valable pour cet été, mais faites attention car il y a d’énormes chances qu’il puisse s’en aller cet été. Si le Borussia Dortmund ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine, il partira probablement », a expliqué Fabrizio Romano. Ainsi, un an avant l’activation de cette clause, le club allemand pourrait être tenté de se séparer de son joueur afin de toucher le jackpot en le vendant contre un montant bien supérieur aux 75 M€ de sa clause. Cependant, une question se pose : les prétentions financières conséquentes du Borussia Dortmund pourraient-elles être à même de refroidir certains prétendants ? Pas vraiment à en croire Fabrizio Romano, dans la mesure où beaucoup de clubs sont encore une fois sur ses traces, notamment du côté de la Premier League : « Les clubs anglais intéressés par Haaland sont Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Il n'y a rien d'avancé avec aucun club. La Juventus a toujours été fan de lui, cela dépend de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont aussi intéressés ».

« Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé" »