Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter le coup avec Haaland pour oublier Mbappé ?

Publié le 24 février 2021 à 9h15 par T.M.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG devra se pencher sur la question de sa succession. Et visiblement, cela pourrait amener Leonardo à regarder du côté du Borussia Dortmund.

A l’approche du mercato estival, une question anime actuellement tous les débats. Que va faire Kylian Mbappé ? A 22 ans, le joueur du PSG, sous contrat jusqu’en 2022, est en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Soit il prolonge avec le club de la capitale, soit il s’en va à l’étranger, notamment au Real Madrid. Et cet été, la décision de Mbappé entraînera de nombreuses conséquences. Tout d’abord, s’il venait à quitter le PSG, la question de sa succession sera notamment l’un des gros sujets.

Haaland pour remplacer Mbappé ?