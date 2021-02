Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un incroyable appel du pied !

Publié le 23 février 2021 à 20h45 par A.M.

Alors qu'il voit Kylian Mbappé et Erling Haaland affoler les compteurs, João Félix compte bien prouver qu'il est également à leur niveau. Et le Portugais espère pouvoir jouer avec les deux attaquants.

La succession de Lionel Messi et Crsitiano Ronaldo est toujours très attendue. Et la semaine dernière a donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine rivalité. Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans), respectivement auteur d'un triplé contre le FC Barcelone (4-1) et d'un doublé face au Séville FC (3-2), ont ébloui la scène européenne et se présentent comme les deux futures stars du football mondial. Toutefois, João Félix (21 ans) ne compte pas rester dans l'ombre des attaquants du PSG et du Borussia Dortmund. Recruté pour 127M€ par l'Altético de Madrid durant l'été 2019, le jeune portugais espère prouver qu'il est au même niveau.

João Félix veut jouer avec Mbappé et Haaland