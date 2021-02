Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… L’énorme dilemme de Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 15h45 par T.M.

Actuellement, Kylian Mbappé doit faire un énorme choix pour la suite de sa carrière. Et pour la star du PSG, le dilemme qui lui serait posé serait le même que celui de Neymar en 2017 au FC Barcelone…

Après sa démonstration face au FC Barcelone, interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé avait assuré qu’il était toujours en pleine réflexion. Il faut dire que le joueur du PSG va devoir prendre une grosse décision pour son avenir. A bientôt un an de la fin de son contrat avec le club de la capitale, le Français se voit soit proposer de prolonger avec le PSG ou bien de s’en aller à l’étranger, notamment vers le Real Madrid. Et alors que du côté de Paris on ferait le forcing pour le retenir Mbappé va devoir se poser ses bonnes questions.

Mbappé comme Neymar !