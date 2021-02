Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman intéressé par Mbappé et Haaland ? Il répond !

Publié le 23 février 2021 à 13h45 par A.D.

Alors que leur avenir est incertain, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont vu leur nom être associé au FC Barcelone dernièrement. Interrogé en conférence de presse sur ces deux dossiers, Ronald Koeman a expliqué qu'il avait d'autres priorités pour le moment, et en particulier les prochains matchs à jouer avec le Barça.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain s'il ne prolonge pas très rapidement. En effet, le club de la capitale pourrait privilégier une vente lors du prochain mercato estival, plutôt qu'un départ libre et gratuit un an plus tard. De son côté, Erling Braut Haaland est lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, mais il tient à jouer la Ligue des Champions chaque saison comme il l'a clairement fait savoir il y a quelques jours. Dans cette optique, la pépite norvégienne pourrait, à l'instar de Kylian Mbappé, faire ses valises en fin de saison. Alors qu'ils pourraient tous les deux changer de clubs, Erling Haaland et le numéro 7 du PSG ont vu leur nom être lié au FC Barcelone ces derniers jours. Toutefois, à en croire Ronald Koeman, le recrutement de l'une de ces deux stars en devenir n'est pas son principal objectif.

«Mbappé et Haaland ? Ce n'est pas le moment de parler des autres joueurs»