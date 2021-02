Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Sergio Agüero !

Publié le 23 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ne semblerait pas vouloir perdre de temps dans l’opération Sergio Agüero et aurait de ce fait initié les premiers contacts. La concurrence serait de mise dans ce dossier.

À l’instar de Sergio Ramos, de David Alaba et de Lionel Messi, Sergio Agüero devrait être l’une des grosses attractions du mercato estival pour la simple et bonne raison qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison. En effet, The Times a récemment laissé entendre que les dirigeants de Manchester City ne comptaient pas prolonger le meilleur buteur de l’histoire du club et envisageraient de recruter un attaquant de classe mondiale comme Erling Braut Haaland. L’occasion pour le PSG de tenter sa chance pour celui qui est surnommé El Kun. D’ailleurs, le principal intéressé faisait récemment savoir qu’il ne savait lui-même pas de quoi sera fait son avenir. Directeur sportif du PSG, Leonardo n’aurait pas perdu de temps.

Des discussions avec le clan Agüero, mais…