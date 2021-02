Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a fixé ses exigences pour l’avenir de Donnarumma !

Publié le 22 février 2021 à 7h15 par La rédaction

Si le PSG veut mettre la main sur Gianluigi Donnarumma, en négociation avec le Milan AC pour prolonger, il va falloir sortir le chéquier, Mino Raiola et son client n'étant semble-t-il pas prêts à faire de concessions.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat. Une situation qui est suivie de très près par certains clubs européens désireux de renforcer leur effectif au poste de gardien de but. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui, malgré la densité effective à ce poste - avec la présence dans l'effectif de Sergio Rico et d'Alexandre Letellier ainsi que des prêtés Marcin Bulka, Garissone Innocent et Alphonse Areola, se pencherait sur lui pour succéder à Keylor Navas. Alors que Leonardo ferait de Gianluigi Donnarumma sa priorité, la situation de ce dernier est au point mort en raison des exigences élevées que le Milan AC peine à satisfaire. De quoi profiter au Paris Saint-Germain ?

Deux ans de contrat pour 10M€ annuel !