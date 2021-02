Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un réel danger pour l’avenir de Juan Bernat ?

Publié le 22 février 2021 à 5h00 par T.M.

En coulisse, Leonardo s’active également pour prolonger le contrat de Juan Bernat. Néanmoins, le PSG pourrait avoir certaines craintes. Explications.

Au PSG, Leonardo n’est pas seulement accaparé par les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. En effet, d’autres joueurs de Mauricio Pochettino sont dans une situation urgente et c’est notamment le cas de Juan Bernat. S’étant rapidement imposé comme l’un des cadres du club de la capitale, le latéral espagnol, aujourd’hui blessé, voir son contrat expirer à la fin de la saison. D’ici quelques mois, Bernat pourrait donc s’en aller librement et Leonardo veut éviter puisqu’il serait passer à l’action pour offrir un nouveau contrat de 4 ans à l’ancien joueur du Bayern Munich.

« J'aimerais rejouer un jour, je ne sais pas quand, en Liga »