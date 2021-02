Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est en grand danger pour Agüero !

Publié le 22 février 2021 à 10h15 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, le PSG aurait jeté son dévolu sur Sergio Agüero, un joueur très apprécié par Mauricio Pochettino. Mais le technicien argentin n'est pas le seul à s'intéresser à l'attaquant de Manchester City.

Cet été, Leonardo pourrait être contraint de se remettre en quête d'un avant-centre. Et pour cause, bien que Mauro Icardi soit bien présent, Moise Kean pourrait bien repartir à Everton qui l'a prêté sans option d'achat par le PSG. Et les Toffees seraient très gourmands pour vendre définitivement l'attaquant italien, réclamant entre 70 et 80M€. Un somme que les Parisiens ne pourront pas verser compte tenu du contexte sanitaire et économique. C'est pour cette raison que le PSG s'intéresserait à Sergio Agüero dont le contrat à Manchester City prend fin en juin prochain.

Le Barça, l'Inter et la Juve se placent pour Agüero