Mercato - PSG : Pochettino a sa petite idée pour la succession de Mbappé…

Publié le 22 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le flou règnerait toujours quant à la continuité de Kylian Mbappé, l’attaquant français n’ayant toujours pas accepté de prolonger à Paris, le PSG aurait déjà une cible concrète pour lui succéder.

Les semaines se suivent et sont identiques dans le feuilleton Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du PSG assure à chaque prise de parole dans la presse qu’il est heureux au Paris Saint-Germain. Pour autant, le champion du monde réclame sans cesse un projet gagnant pour apposer sa signature sur un nouveau bail. Et une issue favorable au PSG ne se dessine pas dernièrement. De quoi laisser la porte ouverte à un départ lors du prochain mercato si la situation restait inchangée. Et s’il fallait recruter un joueur pour tourner la page Mbappé, Mauricio Pochettino aurait déjà sa cible.

Harry Kane pour oublier Kylian Mbappé ?