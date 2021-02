Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland prend un énorme tournant !

Publié le 22 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Conscient des intérêts dont il fait l’objet sur le marché, Erling Braut Haaland en profiterait pour communiquer des demandes salariales très importantes à ses courtisans. Le Real Madrid devra casser sa tirelire pour l’insatiable buteur du Borussia Dortmund.

Avec ses 43 buts en autant de matchs avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée au sein du club de la Ruhr en janvier 2020, Erling Braut Haaland (20 ans) a déjà l’Europe à ses pieds. Les médias parlent de lui comme étant le nouveau rival de Kylian Mbappé pour la prochaine décennie à venir, à l’image de la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, c’est son avenir qui pousse la presse à faire couler beaucoup d’encre. Le Real Madrid ferait de lui sa priorité à l’intersaison et repousserait même l’opération Kylian Mbappé à l’été 2022 selon Siro Lopez. Néanmoins, le Real Madrid devrait batailler pour Erling Braut Haaland au vu des multiples intérêts qu’il susciterait sur le marché. Et particulièrement en Angleterre.

Haaland demande un contrat en or…