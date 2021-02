Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino tente bien le coup pour une star de Premier League !

Publié le 22 février 2021 à 8h45 par A.M.

En fin de contrat à Manchester City en juin prochain, Sergio Agüero est très apprécié par Mauricio Pochettino et aurait été contacté par le PSG en vue d'une arrivée libre cet été.

Compte tenu du contexte économique rendu très instable par la crise sanitaire, les clubs ne devraient pas dépenser sans compter lors du prochain mercato estival. C'est ainsi que les joueurs en fin de contrat devraient avoir la cote. D'autant plus que cette année, ils sont très nombreux. Et non des moindres. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore David Alaba n'ont toujours pas prolongé dans leur club respectif. Et le PSG n'est pas insensible à la situation de ces stars, tout comme celle de Sergio Agüero, dont la prolongation à Manchester City tarde à venir.

Le PSG a bien contacté Agüero