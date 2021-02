Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola ouvre une incroyable porte pour Agüero !

Publié le 21 février 2021 à 15h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero pourrait quitter Manchester City à l'issue de son bail. Une perspective que Pep Guardiola n'écarte pas.

L'été prochain, le marché des joueurs à 0€ risque d'être animé. En effet, plusieurs joueurs voient leur contrat s'achever en juin prochain, sans qu'une prolongation ne soit envisageable. Et de grands noms du football sont concernés à l'image de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore David Alaba. Trois noms que le PSG aurait cochés sur sa liste pour l'été prochain. Tout comme celui de Sergio Agüero qui se retrouve dans le même cas de figure à Manchester City. Pep Guardiola ne ferme d'ailleurs pas la porte à un départ de l'attaquant argentin, tout comme à celui de Fernandinho.

Guardiola ouvre la porte à un départ d'Aguero