Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette déclaration fracassante pour l'avenir d'Odegaard !

Publié le 21 février 2021 à 14h00 par La rédaction

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a laissé entendre qu'il souhaiterait conserver Martin Odegaard chez les Gunners à l'issue de la saison.

Tout juste un mois après son arrivée à Arsenal, Martin Odegaard semble déjà faire l'unanimité ! Le jeune milieu de terrain avait demandé à quitter le Real Madrid en janvier dernier, la faute au temps de jeu très limité que lui réservait Zinédine Zidane. Martin Odegaard avait exprimé la volonté d'obtenir une opportunité de s'exprimer ailleurs, et ce vœu s'est visiblement exaucé. L'international norvégien a été titularisé pour la première fois en Premier League dimanche dernier contre Leeds (4-2), et sa prestation a été suffisamment convaincante pour inciter Mikel Arteta à l'aligner une nouvelle fois dans le onze de départ jeudi en Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne (1-1). L'entraîneur des Gunners est d'ailleurs sous le charme de son nouveau joueur...

«On verra si on peut poursuivre cette relation, mais cela ne dépend pas de nous»