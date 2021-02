Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Haaland va atteindre des sommets !

Publié le 21 février 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid aurait pour ambition de recruter Erling Braut Haaland dès le prochain mercato estival. Mais le club espagnol devra casser sa tirelire s’il souhaite s’offrir l’attaquant norvégien.

Erling Braut Haaland a de nouveau montré l’entendue de son talent. Après avoir inscrit un doublé en Ligue des champions ce mercredi face au FC Séville, l’attaquant norvégien a continué sur sa lancée en trouvant le chemin des filets à deux reprises face à Schalke 04. Auteur de 17 buts en 17 matches de championnat, le joueur ne cesse de progresser, jusqu’à être considéré comme le futur du football mondial. Interrogé sur ses ambitions, Erling Braut Haaland a dévoilé ses objectifs pour la suite de sa carrière. « Mon principal objectif est de gagner des titres, des trophées avec l’équipe. Je ne suis pas obnubilé par les distinctions individuelles même si ça fait plaisir quand ça arrive, comme lors de l’élection du Golden Boy. C’est sympa de voir les gens apprécier mon travail et les choses que je fais. Ça me motive aussi pour aller plus loin » a confié le joueur dans un entretien à beIN Sports . Et afin d’assouvir ses désirs, l’attaquant pourrait vite quitter le Borussia Dortmund et rejoindre un club plus huppé.

Haaland, priorité du Real Madrid ?

Ces derniers jours en Espagne, Erling Braut Haaland monopolise l’actualité mercato. Et pour cause, le Real Madrid, discret lors des dernières sessions de transferts, entend frapper fort cet été. Le club entraîné par Zinédine Zidane suivrait la situation de Kylian Mbappé (PSG), mais aussi de l’attaquant norvégien. A en croire le journaliste espagnol Siro Lopez, le Real Madrid aurait même prévu de recruter Haaland lors du prochain mercato estival, avant de s’attacher les services de Mbappé l’année prochaine. D’autant que la relation entre les responsables du Borussia Dortmund et Florentino Perez serait idéale et pourrait faciliter les négociations. Interrogé sur l’intérêt du Real Madrid après sa prestation majuscule en Ligue des champions ce mercredi, l’international norvégien était resté évasif sur le sujet : « L'intérêt du Real Madrid ? C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut ». Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland disposerait dans son contrat d’une clause libératoire de 75M€, mais elle ne prendra effet qu’en 2022. Autrement dit, si le Real Madrid souhaite s’offrir le joueur cette année, il devra casser sa tirelire et dépenser une forte somme. Loin d’être évident pour le club espagnol, fragilisé par la crise du Covid-19.

