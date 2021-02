Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre pour Ronald Koeman…

Publié le 23 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur d’un FC Barcelone qui traverse une passe sportive délicate, Ronald Koeman verrait les élections présidentielles avoir un énorme impact sur son avenir au Barça, où il est lié jusqu’en juin 2022.

Le FC Barcelone pourrait tout perdre dans les prochaines semaines. Malgré la défaite de l’Atletico de Madrid samedi face à Levante, qui a relancé le Real Madrid revenu à trois points du leader de Liga qui compte cependant un marche en moins, le FC Barcelone n’a pas profité de cette occasion face à Cadiz en concédant le match nul. Le FC Barcelone se trouve à huit points des Colchoneros , en ballotage défavorable en Coupe du roi après avoir perdu la première manche de la demi-finale face au FC Séville et largué en Ligue des champions après s’être incliné 4 buts à 1 au Camp Nou face au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait voir les prochaines élections présidentielles dicter son avenir au Barça.

Koeman ne fait pas l’unanimité