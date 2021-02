Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a choisi ses trois premiers renforts !

Publié le 22 février 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que l’OM a trouvé un accord contractuel avec Jorge Sampaoli pour le poste d’entraîneur, le technicien argentin est en train de composer son staff technique et a déjà choisi trois profils pour l’épauler.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! Le10sport.com vous révélait la semaine passée qu’un accord était en très bonne voie avec l’entraîneur argentin de l’Atletico Mineiro, et la tendance s’est confirmée ces dernières heures puisque La Provence annonce que Sampaoli sera bel et bien le successeur d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM. Et il ne va pas débarquer seul au Vélodrome…

Sampaoli compose son staff pour l’OM