Mercato - OM : La future destination de Milik déjà connue ?

Publié le 22 février 2021 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 22 février 2021 à 11h27

La Juventus Turin aurait bel et bien l'intention de s'offrir Arkadiusz Milik, la nouvelle recrue de l'OM, dès l'été prochain.

À peine arrivé, et déjà reparti ? Les questions relatives à l'avenir d'Arkadiusz Milik se font de plus en plus insistantes, alors que l'international polonais a seulement posé ses valises à Marseille le mois dernier. L'avant-centre âgé de 26 ans a quitté Naples - qui ne le faisait plus jouer - pour rejoindre l'OM dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat, mais la clause libératoire de 12M€ qui figure dans son contrat pourrait abréger son aventure sur la Canebière. Et la Juventus en a bien conscience...

Le bon rapport entre l'OM et la Juve pour faciliter le transfert ?