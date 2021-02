Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avant Sampaoli, Longoria a subi deux énormes échecs !

Publié le 22 février 2021 à 10h00 par Axel Cornic

En quête d'un entraîneur depuis le 2 février et la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM va probablement choisir Jorge Sampaoli. Mais avant de miser sur le technicien argentin, Pablo Longoria a essuyé plusieurs refus.

L'année 2021 n'est pas de tout repos pour Pablo Longoria. Après un mercato d'hiver très animé, le head of football de l'OM n'a pas eu le temps de souffler puisqu'au lendemain de la fermeture du marché, André Villas-Boas a annoncé sa volonté de quitter le club avant d'être mis à pied par sa direction. Pablo Longoria s'est donc mis en quête d'un nouvel entraîneur. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a rapidement essuyé le refus de trois coachs de renom à savoir Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre.

Sarri et Favre ont recalé l'OM