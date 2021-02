Mercato - OM : Un gros nom a bien recalé Longoria pour la succession de Villas-Boas !

Foot - Mercato - OM

Alors que l'OM serait à deux doigts de boucler l'arrivée de Jorge Sampaoli, les dirigeants phocéens auraient bel et bien approché Maurizio Sarri au préalable, sans succès comme vous l'avait révélé le 10 Sport.

À la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à André Villas-Boas, mis à pied au début du mois de février, les dirigeants de l'Olympique de Marseille se sont penchés sur de nombreuses pistes, à l'instar de celles menant à Maurizio Sarri, Lucien Favre ou encore Rafael Benitez comme vous l'a révélé le10sport.com. Cependant, les trois entraîneurs ont repoussé les avances de Pablo Longoria, qui a décidé de se focaliser sur Jorge Sampaoli selon nos informations. Alors que l'Argentin serait proche de rejoindre la cité phocéenne, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme que l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro n'était pas le choix numéro 1 de l'OM.

Sur Twitter , Fabrizio Romano a en effet annoncé que Maurizio Sarri avait bel et bien repoussé les avances de l’OM il y a deux semaines. Le journaliste italien confirme par ailleurs que Jorge Sampaoli devrait prochainement signer un bail de deux saisons et demie avec le club phocéen, soit jusqu'en juin 2023. Reste à voir désormais quand débarquera l'Argentin.

Confirmed. Jorge Sampaoli is set to sign his contract as new Olympique Marseille manager until June 2023. Last details to be sorted then it’s gonna be announced. Maurizio Sarri turned down OM bid two weeks ago. #OM #Sampaoli