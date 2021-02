Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'aveu surprenant de Koeman après la débâcle face au PSG...

Publié le 21 février 2021 à 23h30 par La rédaction

Tenu en échec face à Cadix (1-1) ce dimanche, le FC Barcelone semble avoir encore la tête dans le guidon après la défaite contre le PSG (4-1). Ronald Koeman s'est d'ailleurs lancé dans une drôle de comparaison après la rencontre.

Après la déroute face au Paris Saint-Germain (4-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le FC Barcelone n'est pas parvenu à repartir de l'avant. Dans le cadre de la 24e journée de Liga, les Catalans recevaient Cadix au Camp Nou. Longtemps devant au score grâce à un penalty inscrit par Lionel Messi, les hommes de Ronald Koeman n'ont finalement pas pu faire mieux qu'un match nul à cause d'un penalty concédé en fin de match et transformé par Álex Fernández (1-1). Après quoi l'entraîneur des Blaugrana s'est exprimé, comparant étonnamment les deux derniers résultats du Barça.

« Je suis peut-être plus déçu que mardi contre le PSG »