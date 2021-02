Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Griezmann, Piqué... Koeman désamorce à son tour la polémique !

Publié le 20 février 2021 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 20 février 2021 à 18h43

Alors qu'une altercation a explosé entre Griezmann et Piqué lors du dernier match de Ligue des Champions face au PSG, Ronald Koeman a préféré éteindre le feu en conférence de presse.

Huitième de finale aller de Ligue des Champions. Après l'ouverture du score de Lionel Messi, le PSG est revenu à hauteur du FC Barcelone grâce à un premier but de Kylian Mbappé. De quoi engendrer quelques tensions au sein de l'effectif catalan. Vraisemblablement peu satisfait des efforts défensifs d'Antoine Griezmann, Gerard Piqué s'est mis à crier. Des reproches bien trop excessifs selon le champion du monde, qui lui a demandé de se calmer, ce qui a donné lieu à un échange de quelques noms d'oiseaux. Une situation qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'est pas allée bien plus loin. Selon des proches du Barça , contactés par L'Équipe : « Il n'y a rien, ce sont des choses du terrain. (…) Ils ont une excellente relation, il n'y a aucun problème entre eux » . Ce qu'a confirmé Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone.

« Pendant un match, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça dans l'équipe »