Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Un problème profond entre Griezmann et Piqué ? La réponse !

Publié le 19 février 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 19 février 2021 à 20h33

Un accrochage entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué a eu lieu lors de la déroute du FC Barcelone face au PSG mardi soir en Ligue des champions. Mais pas de quoi tirer la sonnette d’alarme du côté du Barça.

Alors que le PSG était revenu à hauteur du FC Barcelone après l’ouverture du score de Lionel Messi grâce à un premier coup d’éclair de Kylian Mbappé, des tensions ont eu lieu sur le terrain entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué. En effet, insatisfait du rendement défensif du Français, le taulier du FC Barcelone qui faisait son retour à la compétition, a laissé explosé sa colère envers Griezmann en lui reprochant son manque d’implication défensive et après que le champion du monde lui ait demandé de se calmer, des insultes ont été proférées. De quoi lancer une échauffourée ou de raviver des problèmes entre le défenseur et l’attaquant du FC Barcelone ? Mercredi, L’Équipe apportait un premier élément de réponse. En effet, en ayant contacté des proches du vestiaire du Barça , le quotidien sportif a assuré que c’était de l’histoire ancienne en rapportant les propos des personnes jointes. « Il n'y a rien, ce sont des choses du terrain. (…) Ils ont une excellente relation, il n'y a aucun problème entre eux ».

« Le moins qu'on puisse donner sur un terrain »