Barcelone - Clash : Au Barça, on désamorce la polémique entre Griezmann et Piqué !

Publié le 17 février 2021 à 15h30 par T.M.

Ce mardi, le FC Barcelone a coulé face au PSG (1-4) et sur le terrain, les nerfs ont parlé pour certains. Cela a notamment été le cas de Gerard Piqué qui a poussé un énorme coup de gueule contre Antoine Griezmann. Toutefois, du côté du club blaugrana, cette polémique a vite été éteinte.

Malgré l’absence de Neymar et Angel Di Maria, le PSG n’a fait qu’une bouchée du FC Barcelone (1-4). Grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé, les hommes de Mauricio Pochettino sont idéalement placés pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Du côté blaugrana, malgré l’ouverture du score de Lionel Messi, la copie rendue a été bien terne. Tout au long de la rencontre, les Catalans ont été dominés, subissant les vagues offensives parisiennes. Et à un moment, Gerard Piqué en a d’ailleurs eu marre, n’hésitant pas à recadrer ses coéquipiers, dont Antoine Griezmann. D’ailleurs, entre les deux joueurs du FC Barcelone, cela a bien chauffé et des insultes ont fusé après que le Français ait demandé à l’Espagnol de se clamer. Forcément, dans un stade vide, ces paroles n’ont échappé à personne et ce clash a fait énormément réagir. La guerre est-elle donc lancée entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann, ce qui placerait alors l’attaquant au coeur d’une nouvelle polémique ?

« Ce sont des choses du terrain »