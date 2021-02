Foot - PSG

PSG : Ce beau geste d’Antoine Griezmann à l’adresse de Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 22h15 par H.G.

Tandis que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann se sont percutés violemment au cours du match opposant le PSG au FC Barcelone ce mardi, un échange entre les deux hommes à cette occasion a été remarqué.

Grandement attendu, le choc opposant le PSG au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions n’a pas déçu. En effet, le spectacle fut au rendez-vous, et le club parisien l’a emporté 4-1 au Camp Nou face à son adversaire du soir. Kylian Mbappé s’est particulièrement distingué en inscrivant un triplé, mais sa performance du soir aurait pu se résumer à un simple doublé. Effectivement, l’international français a été victime d’un contact rugueux de la part d’Antoine Griezmann dans la surface de réparation barcelonaise. Se tordant de douleur un temps, Kylian Mbappé a finalement pu reprendre sa place après une intervention des médecins et ensuite marquer son troisième but en fin de match.

« Ça va frérot ? »

Et le moins que l’on puisse dire qu’Antoine Griezmann était conscient que son geste, potentiellement passible d’un penalty, aurait pu coûter cher à son coéquipier en sélection nationale. En effet, une séquence de ce passage du match est visible dans le film du match diffusé par RMC Sport ce jeudi. Après le contact, on peut y avoir le joueur du FC Barcelone se diriger vers Kylian Mbappé pour prendre rapidement de ses nouvelles. « Ça va frérot ? », lance d’abord Antoine Griezmann, ce à quoi le joueur du PSG « tu m’as marché sur le pied ». S’en suivent alors des excuses de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid : « ouais de ouf, je n’ai pas fait exprès ». L’incident n’est donc pas allé plus loin, et on appréciera cette attention de la part d’Antoine Griezmann malgré le match frustrant et compliqué que traversaient les siens face au club parisien.