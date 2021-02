Foot - PSG

PSG : L’énorme anecdote de Pochettino sur la démonstration de Mbappe !

Publié le 18 février 2021 à 4h15 par A.M.

Après la magnifique victoire du PSG contre le FC Barcelone, Mauricio Pochettino a livré une anecdote sur Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.

Légende de l'Espanyol, dont il a été joueur puis entraîneur, Mauricio Pochettino connaît bien Barcelone. Par conséquent, le déplacement du PSG au Nou Camp était très particulier pour lui, dans un stade où il ne s'est imposé qu'une seule fois durant sa carrière. C'est d'ailleurs une statistique qu'il a donnée à Kylian Mbappé avant la rencontre. Et l'attaquant français ne s'est privé de lui annoncé qu'il ferait en sorte d'améliorer se chiffre. Résultat, Kylian Mbappé a inscrit un triplé afin de permettre au PSG de largement s'imposé sur la pelouse du Barça (4-1).

«Il m’a répondu : "D’accord ! Demain, on ira chercher la deuxième fois !"»