PSG : Mbappé, Paredes... Neymar s'enflamme totalement après Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 22h45 par A.D.

Lors de la large victoire du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, Kylian Mbappé et Leandro Paredes ont fait un match exceptionnel. Sur les réseaux sociaux, Neymar a tenu à rendre un bel hommage à ses deux coéquipiers.

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Camp Nou. Privé de Neymar et d'Angel Di Maria, les hommes de Mauricio Pochettino ont fait plus que le job. Mené 1-0 à la suite d'un penalty transformé par Lionel Messi, le PSG a trouvé les ressources nécessaires pour refaire son retard, passer devant et l'emporter avec trois buts d'écart (1-4). Un exploit facilité par les performances XXL de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, et de Leandro Paredes, qui a délivré une passe décisive. Et cela n'a pas échappé à Neymar.

«Gros match de Mbappé... Paredes est un monstre, un crack»

Aux anges après le coup de sifflet final, Neymar n'a pas tari d'éloges à l'égard de Kylian Mbappé et de Leandro Paredes sur son compte Twitter . « Gros match de (Kylian) Mbappé... Triplé de mon gars. Quel match de l'équipe. Tout le monde a bien joué. (Leandro) Paredes est un monstre, un crack » , a posté Neymar sur les réseaux.

