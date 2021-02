Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La guerre est déclarée pour Haaland

Publié le 23 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Hormis le Real Madrid, les deux clubs de Manchester auraient des vues sur Erling Braut Haaland en marge du prochain mercato. De quoi promettre une bataille royale palpitante pour le joyau du Borussia Dortmund, qui serait vendeur.

En pleine forme depuis son transfert au Borussia Dortmund en janvier 2020, en attestent ses 43 buts en autant de rencontres, Erling Braut Haaland (20 ans) pourrait être l’une des grosses attractions du mercato estival. En effet, en juin 2022, sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat courant jusqu’en juin 2024 sera effective. En raison de problèmes financiers liés au Covid-19 et de la situation sportive du club de la Ruhr, le Borussia Dortmund serait ouvert à une lucrative vente de Haaland à l’intersaison selon Duncan Castles. De quoi faire les affaires du Real Madrid qui ferait du Norvégien une piste brûlante de son été. Mais le club merengue n’est pas l’unique club en course pour recruter Haaland.

Manchester United en embuscade pour cette bataille royale