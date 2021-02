Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à la case départ pour Haaland ?

Publié le 22 février 2021 à 0h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Le Real Madrid et le FC Barcelone se disputeraient ses services en coulisse en marge du prochain mercato. Mais ce serait mal embarqué pour les deux géants espagnols.

Alors que le Borussia Dortmund pointe à la sixième place du classement de Bundesliga, une non qualification pour la prochain édition de la Ligue des champions pourrait sceller l’avenir d’Erling Braut Haaland. Comme il l’a assuré à Viaplay cette semaine, l’insatiable buteur norvégien veut chaque saison disputer la reine des coupes européennes. Frappée de plein fouet par la crise financière due au Covid-19, la direction du BvB ne fermerait pas la porte à un transfert d’Haaland afin de renflouer ses caisses selon Duncan Castles. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à rêver ? Pas forcément.

Le Barça et le Real impuissants pour Haaland ?