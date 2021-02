Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce du clan Sampaoli sur son arrivée à l’OM !

Publié le 23 février 2021 à 14h10 par T.M.

Si l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM semble plus proche que jamais, dans l’entourage de l’Argentin, on tien toutefois à faire savoir que cela n’est pas encore totalement bouclé.

Depuis quelques heures, Jorge Sampaoli est libre. En effet, l’Argentin a annoncé son départ de l’Atlético Mineiro et le club brésilien a ensuite confirmé cette séparation. Désormais, plus rien ne retient donc le disciple de Marcelo Biesla de marcher dans les traces d’El Loco et de filer à l’OM. A la recherche du successeur d’André Villas-Boas, Pablo Longoria toucherait donc au but avec Sampaoli, attendu dans les prochains jours pour s’engager avec l’OM, visiblement jusqu’en 2023. Et alors que l’officialisation de cette arrivée est attendue par tous sur la Canebière, elle pourrait encore se faire attendre un peu…

« Les discussions sont avancées mais… »