Mercato - OM : Sampaoli, une bombe à retardement sur le banc de l’OM ?

Publié le 23 février 2021 à 13h30 par A.C.

Alors qu’il a quitté son poste à l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli devrait s’engager au cours des prochains jours avec l’Olympique de Marseille. Mais est-il vraiment le profil qu’il faut à cet OM ?

Dès le début du mois de février, nous vous avons expliqué sur le10sport.com, que Jorge Sampaoli est la priorité de l’Olympique de Marseille, pour remplacer André Villas-Boas. Désormais, sauf incroyable retournement de situation, c’est bien lui qui devrait s’asseoir sur le banc de l’OM ! Il a en effet tout récemment annoncé son départ de l’Atlético Mineiro, club auquel il était lié jusqu'en décembre prochain. « La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match. Je pars avec la nostalgie de ne pas avoir pu entraîner dans un stade plein » a expliqué Sampaoli. « Je sais que les victoires viendront. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de continuer à marcher avec votre cœur comme guide ». La réponse du club n’a pas tardé, puisque seulement quelques heures après, l’Atlético Mineiro a officialisé la fin de la collaboration avec l’entraineur de 60 ans, qui partira donc après la dernière journée du championnat brésilien, ce 25 février.

Sampaoli sur le banc de l’OM au début du mois de mars ?

Le divorce désormais consommé entre Jorge Sampaoli et l’Atlético Mineiro, quand pourrait-on envisager de le voir à l’Olympique de Marseille ? Cela ne devrait tarder ! L’entourage du technicien argent aurait confié à Simone Rovera qu’une arrivée dans le sud de la France, serait prévue pour vendredi prochain. Certains observateurs assurent d’ailleurs qu’il pourrait être sur le banc dès le choc face à l’Olympique Lyonnais, programmé pour dimanche prochain. Un scénario balayé ce mardi par L’Équipe . D’après le quotidien, Sampaoli devra respecter un isolement de sept jours à cause de la crise sanitaire actuelle et il ne devrait donc être sur le banc de l’OM qu’au début du mois de mars, peut-être pour le 16e de finale de Coupe de France contre l’AS Canet.

