Mercato - OM : Au Brésil, on ne regrettera pas Sampaoli !

Publié le 23 février 2021 à 9h10 par A.C.

Jorge Sampaoli a récemment annoncé son départ de l’Atlético Mineiro et devrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Il ne semble toutefois pas laisser un grand souvenir à Belo Horizonte...

Le suspense ne devrait plus durer très longtemps. Sans entraineur depuis le départ d’André Villas-Boas le 2 février dernier, l’Olympique de Marseille devrait rapidement rebondir avec Jorge Sampaoli, comme nous vous l’expliquions sur le10sport.com. Le technicien argentin a d’ailleurs fait ses adieux à l’Atlético Mineiro, club auquel il était lié jusqu’en décembre prochain. « La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match. Je pars avec la nostalgie de ne pas avoir pu entraîner dans un stade plein » a expliqué Sampaoli dans un long communiqué. « Je sais que les victoires viendront. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de continuer à marcher avec votre cœur comme guide ». Un coup dur pour l’Atlético Mineiro, qui semblait croire à une prolongation de Sampaoli, avant l’arrivée de l’OM.

Sampaoli s’est mis tout le monde à dos