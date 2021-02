Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement estival déjà préparé par Jorge Sampaoli !

Publié le 23 février 2021 à 9h45 par T.M.

Pas encore officiellement entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli serait déjà au travail, préparant même le prochain mercato estival du club phocéen.

Ce lundi, le feuilleton Jorge Sampaoli a pris une nouvelle tournure. En effet, l’entraîneur argentin a officialisé son futur départ de l’Atlético Mineiro. De quoi le rapprocher plus que jamais d’une arrivée à l’OM. Aujourd’hui, cela ne semble même être plus qu’une question de jours avant de voir Sampaoli prendre place sur le banc phocéen et ainsi succéder à André Villas-Boas. Et si rien n’est encore officiel à ce sujet, en coulisse, cela serait comme si. En effet, ce mardi, L’Equipe fait certaines révélations, assurant notamment que Jorge Sampaoli est déjà au travail pour renforcer l’OM.

Sampaoli se prépare à renforcer l’OM ?

A en croire les informations du quotidien sportif, Jorge Sampaoli préparerait donc d’ores et déjà son arrivée à l’OM et l’avenir du club phocéen. En effet, avec son équipe, lui qui devrait arriver avec 3 de ses proches, l’Argentin étudierait notamment de près l’effectif actuel de l’OM, ciblant notamment les postes qui seront à renforcer à l’avenir. A voir maintenant ce que cette étude amènera à faire Sampaoli lors du prochain mercato estival.