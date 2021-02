Mercato - Officiel : Jorge Sampaoli est libre !

Foot - Mercato

Comme prévu, Jorge Sampaoli a résilié son contrat avec l’Atletico Mineiro comme d’ailleurs confirmé un communiqué officiel du club brésilien.

En partance pour l’OM où il va venir succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a résilié ses huit derniers mois de contrat avec l’Atletico Mineiro, et le club brésilien a officialisé la nouvelle dans la nuit via un communiqué. Une étape décisive dans ce dossier pour Pablo Longoria, alors que Sampaoli est attendu en fin de semaine à Marseille pour signer son contrat jusqu’en 2023.

Sampaoli rescinde com o #Galo: https://t.co/FKlBUrFz6sO Clube Atlético Mineiro informa que aceitou a decisão do técnico Jorge Sampaoli de rescindir seu contrato com o clube, ao término do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, dia 25. pic.twitter.com/YpOqkPo6VG