Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Sampaoli, l’OM a trouvé son nouveau Marcelo Bielsa !

Publié le 23 février 2021 à 4h30 par T.M.

D’ici quelques jours, Jorge Sampaoli devrait être nommé entraîneur de l’OM. Un entraîneur qui devrait rappeler de bons souvenirs aux Phocéens puisqu’il s’inscrit dans la lignée d’un certain Marcelo Bielsa.

Ce dimanche, Jorge Sampaoli a peut-être bien disputé son dernier match à la tête de l’Atlético Mineiro. En effet, désormais, tout indique que l’Argentin s’engagera dans les jours à venir avec l’OM. Après une longue recherche, Pablo Longoria tiendrait donc le successeur d’André Villas-Boas. Et du côté de Marseille, on ne devrait pas s’ennuyer avec Sampaoli, lui qui a le sang chaud. De plus, d’un point de vue, cela pourrait être attrayant, rappelant les heures de Marcelo Bielsa. D’ailleurs, comme l’a expliqué la journaliste Veronica Brunati, les deux Argentins sont très proches.

« Les deux références de Sampaoli sont Bielsa et Guardiola »