Mercato - OM : McCourt, Sampaoli... Cette nouvelle bombe sur l'arrivée d'Al Walid bin Talal !

Publié le 22 février 2021 à 11h10 par A.M.

Depuis quelques jours, les rumeurs concernant la vente de l'OM ne cesse de fleurir, Frank McCourt ayant visiblement accepté de vendre le club à Al Walid bin Talal. Et un journaliste brésilien en rajoute une couche.

Cela fait plusieurs mois désormais que la vente de l'Olympique de Marseille est au cœur de toutes les attentions. Et ces derniers jours, ce dossier a encore été relancé, Thibaud Vézirian assurant que tout était bouclé et que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al Walid bin Talal. Entre temps, les démentis se sont toutefois enchaînés et le club phocéen à d'autres préoccupations, comme l'arrivée d'un nouveau coach. Dans cette optique, c'est d'ailleurs Jorge Sampaoli qui devrait débarquer prochainement. Une information confirmée par le journaliste brésilien Wanderley Nogueira qui en profite également pour relancer les rumeurs concernant la vente de l'OM.

La rumeur Al Walid bin Talal est relancée

« J'ai publié que le nouveau chef de l'entraîneur était un prince arabe. Information non confirmée. Le propriétaire de l'Olympique est l'homme d'affaires américain (très riche) Franck McCourt. L'entraîneur va vivre en abondance... », écrit-il sur son compte Twitter avant de préciser dans son article d'Al Walid bin Talal. S'il prend des pincettes en assurant que l'information n'a pas été confirmée, cela n'empêche pas d'alimenter encore un peu plus les rumeurs entourant la vente de l'OM...