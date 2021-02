Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente du club, ce n'est pas pour tout de suite !

Publié le 22 février 2021 à 4h00 par A.M.

Très actif concernant les informations au sujet de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'OM, Ben Jacobs fait un point complet sur ce dossier. Et visiblement, ce n'est pas gagné.

Voilà une dizaine de jours désormais que Thibaud Vézérian annonçait que la vente de l'OM était bouclée. Frank McCourt aurait accepté de vendre le club phocéen à la Holding détenu par Al-Walid bin Talal, riche prince saoudien. Toutefois rien n'a été officialisé entre temps et les démentis se sont même enchainés ces derniers toujours. Egalement très actif sur le sujet de la vente de l'OM, Ben Jacobs, journaliste britannique, assure que rien n'est bouclé pour le moment, à l'occasion d'un podcast diffusé pour l'occasion..

«ceux qui vous disent en ce moment que l'affaire est déjà conclue n'ont pas les éléments nécessaires pour affirmer ça»