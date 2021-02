Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a plombé l’une de ses recrues !

Publié le 22 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté l’été dernier par l’OM, Luis Henrique a ensuite été victime d’une communication pour le moins surprenante de la part d’André Villas-Boas comme l’a analysé Habib Beye.

Le 3 décembre dernier en conférence de presse, alors qu’il entraînait encore l’OM, André Villas-Boas dressait un constat pour le moins surprenant sur Luis Henrique : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », confiait l’entraîneur portugais, estimant donc que l’OM avait fait une erreur en lâchant 8M€ sur Luis Henrique qui n’est pas capable d’évoluer au poste d’avant-centre. Et Habib Beye, interrogé à ce sujet au micro de Canal +, assure que cette sortie de Villas-Boas a plombé l’attaquant brésilien.

« On lui a mis une pression supplémentaire »