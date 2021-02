Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'est bien fait recaler par un entraîneur !

Publié le 21 février 2021 à 21h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaitait bien recruter Marcelo Gallardo pour remplacer au FC Barcelone Ernesto Valverde, limogé en janvier 2020. Mais finalement, le technicien a préféré rester en Argentine comme l'a précisé son ami, Mariano Juan.

Le 13 janvier 2020, lassés des mauvais résultats du FC Barcelone, les dirigeants blaugrana décidaient de limoger Ernesto Valverde. En place depuis 2017, le technicien espagnol avait dû laisser sa place à Quique Setién. Mais comme indiqué par la presse argentine, l’ancien entraîneur du Bétis ne semblait pas être le premier choix des responsables catalans. TYC Sports indiquait il y a quelques jours que le poste avait été proposé à Marcelo Gallardo, qui avait refusé la proposition, préférant se concentrer sur son aventure à River Plate. Une information confirmée par Mariano Juan, ancien joueur et ami proche de Gallardo.

« L’élu c’était Gallardo »