Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est averti pour Harry Kane !

Publié le 21 février 2021 à 17h10 par Th.B.

Harry Kane pourrait bien être le successeur de Kylian Mbappé au sein de l’attaque parisienne si le Français venait à quitter le club de la capitale. Cependant, en l’état, une telle opération ne serait pas possible pour le PSG.

Et si l’heure des adieux se profilait entre le PSG et Kylian Mbappé ? Cette semaine, après avoir inscrit son triplé sur la pelouse du FC Barcelone en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1), Mbappé expliquait que c’était une décision à prendre en prenant compte du long terme. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, le flou règne autour de l’avenir du champion du monde tricolore. Prolongera-t-il au PSG ou ira-t-il voir ailleurs ? Nul n’a la réponse à l’instant T. De quoi pousser le PSG à se pencher sur l’éventuelle succession de Kylian Mbappé ? The Daily Mirror a expliqué ce dimanche que Mauricio Pochettino appréciait le profil d’Harry Kane. Cette opération n’est pas très bien partie.

Pas de ressources financières nécessaires pour Harry Kane