Mercato - PSG : Le Barça veut jouer un très mauvais tour à Leonardo !

Publié le 21 février 2021 à 17h45 par B.C.

Alors que Leonardo souhaite prolonger le contrat de Juan Bernat, libre à l’issue de la saison, le FC Barcelone serait bien décidé à doubler le PSG dans ce dossier.

Arrivé en toute discrétion dans la capitale à l’été 2018, Juan Bernat s’est rapidement imposé comme un cadre essentiel du PSG. Le retour de l’international espagnol est attendu dans les prochaines semaines après sa rupture des ligaments croisés survenue en septembre, mais c’est son avenir qui fait actuellement beaucoup parler. Ce vendredi, RMC a annoncé que les négociations étaient entamées entre le PSG et Bernat pour une prolongation. Le latéral gauche arrive en effet à la fin de son contrat, et malgré sa grosse blessure, Leonardo n’aurait pas l’intention de le laisser partir. L’Equipe a rapidement confirmé la tendance, expliquant que le joueur se verrait bien poursuivre sa carrière au PSG, mais le danger ne serait pas écarté pour autant dans ce dossier.

Le Barça bien décidé à miser sur Bernat ?