Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement interpellé pour le transfert de Moise Kean !

Publié le 21 février 2021 à 14h45 par La rédaction

L'ancien joueur du PSG Éric Rabesandratana a partagé son admiration pour Moïse Kean, qu'il espère voir rester dans la capitale à l'issue de la saison.

En moins de six mois au Parc des Princes, Moïse Kean semble s'être déjà mis la capitale dans sa poche ! L'attaquant prêté par Everton jusqu'à la fin de la saison a marqué face au FC Barcelone (4-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi, et a déjà inscrit 14 buts en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison. Forcément, les questions sur l'avenir de Moïse Kean sont nombreuses : va-t-il rester au PSG ? Sera-t-il conservé par Everton ? Va-t-il retourner à la Juventus Turin ? Éric Rabesandratana, qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain de 1997 à 2001, a un avis bien tranché sur la question.

«C'est une vraie bonne trouvaille de Leonardo, j'espère que le PSG fera la démarche»